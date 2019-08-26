Las noticias económicas más importantes de hoy #26Ago - Runrun

Consecomercio en el Zulia: “con los racionamientos prolongados de luz el sector no se recuperará”
Para el presidente de Consecomercio, Felipe Cappozollo, en el estado Zulia ocurrieron actos vandálicos y saqueos que afectaron al sector comercial durante el apagón nacional del mes de marzo pasado. Esto aunado a la crisis de prestación de servicios públicos, “hace que la recuperación del sector sea inviable”, dijo a periodistas del estado Zulia. Descifrado
Precio del dólar paralelo sigue en aumento al ubicarse Bs. 17.297,42
El precio del dólar paralelo este lunes sigue en su tendencia al alza al ubicase 17.297,42 bolívares, según refleja la cuenta @promediodolarv2. Destaca que el preció subió 4,81% con respecto a la publicación anterior. Descifrado
PDVSA solicita investigación por la explosión en planta de llenado de gas en Ocumare del Tuy
El presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, solicito por twitter que se inicie una investigación judicial para determinar a los responsables de la explosión de la planta de llenado de gas en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Descifrado
Explosión en planta de llenado de Pdvsa ocasionó daños en 70% de su estructura
Una persona herida, 31 vehículos quemados y 70% de la estructura dañada dejó una explosión ocurrida la tarde del sábado que dejó en la planta de llenado de Gas Comunal Jefa Apacuana, ubicada en la autopista Charallave – Ocumare del Tuy. Analítica
Venezuela entre los cuatro países de la Opep con menores ingresos per cápita por exportaciones de crudo
Según la EIA Venezuela obtuvo ingresos netos por exportación de petróleo por USD 28.000 millones en 2017 y USD 27.000 millones en 2018. En los 7 primeros meses de 2019 (ene-jul) los ingresos netos por exportación de petróleo de Venezuela totalizan USD 8 mil millones, que de mantenerse esa tendencia en el resto del año, sumarían USD 13.714 millones, una reducción de USD 13.285 millones, un 49% menos que en 2018. La Patilla
Caen ganancias de Citgo tras separación de PDVSA, pero el CEO ve mejora en el segundo trimestre
Los dos nuevos altos ejecutivos de Citgo Petroleumdijeron que los ingresos netos del segundo trimestre cayeron a menos de la mitad del nivel del año previo por una depresión en la industria de refinación, complicaciones por las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y la división de Citgo de la petrolera estatal PDVSA. América Economía
Irán dice no negociará desarrollo de misiles, quiere exportar más petróleo
Irán quiere exportar un mínimo de 700.000 barriles por día (bpd) de petróleo e idealmente hasta 1,5 millones de bpd si Occidente quiere negociar con Teherán para salvar un acuerdo nuclear de 2015, dijeron el domingo a Reuters dos responsables y un diplomático iraníes. Reuters
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