Las noticias económicas más importantes de hoy #26Ago - Runrun

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Las noticias económicas más importantes de hoy #26Ago

Redacción Runrun.es26 agosto, 20196min6

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Consecomercio en el Zulia: “con los racionamientos prolongados de luz el sector no se recuperará”

Para el presidente de Consecomercio, Felipe Cappozollo, en el estado Zulia ocurrieron actos vandálicos y saqueos que afectaron al sector comercial durante el apagón nacional del mes de marzo pasado. Esto aunado a la crisis de prestación de servicios públicos, “hace que la recuperación del sector sea inviable”, dijo a periodistas del estado Zulia. Descifrado

 

Precio del dólar paralelo sigue en aumento al ubicarse Bs. 17.297,42

El precio del dólar paralelo este lunes sigue en su tendencia al alza al ubicase 17.297,42 bolívares, según refleja la cuenta @promediodolarv2. Destaca que el preció subió  4,81% con respecto a la publicación anterior. Descifrado

 

PDVSA solicita investigación por la explosión en planta de llenado de gas en Ocumare del Tuy

El presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, solicito por twitter que se inicie una investigación judicial para determinar a los responsables de la explosión de la planta de llenado de gas en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Descifrado

 

Explosión en planta de llenado de Pdvsa ocasionó daños en 70% de su estructura

Una persona herida, 31 vehículos quemados y 70% de la estructura dañada dejó una explosión ocurrida la tarde del sábado que dejó en la planta de llenado de Gas Comunal Jefa Apacuana, ubicada en la autopista Charallave – Ocumare del Tuy. Analítica

 

Venezuela entre los cuatro países de la Opep con menores ingresos per cápita por exportaciones de crudo

Según la EIA Venezuela obtuvo ingresos netos por exportación de petróleo por USD 28.000 millones en 2017 y USD 27.000 millones en 2018. En los 7 primeros meses de 2019 (ene-jul) los ingresos netos por exportación de petróleo de Venezuela totalizan USD 8 mil millones, que de mantenerse esa tendencia en el resto del año, sumarían USD 13.714 millones, una reducción de USD 13.285 millones, un 49% menos que en 2018. La Patilla

 

Caen ganancias de Citgo tras separación de PDVSA, pero el CEO ve mejora en el segundo trimestre

Los dos nuevos altos ejecutivos de Citgo Petroleumdijeron que los ingresos netos del segundo trimestre cayeron a menos de la mitad del nivel del año previo por una depresión en la industria de refinación, complicaciones por las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y la división de Citgo de la petrolera estatal PDVSA. América Economía

 

Irán dice no negociará desarrollo de misiles, quiere exportar más petróleo

Irán quiere exportar un mínimo de 700.000 barriles por día (bpd) de petróleo e idealmente hasta 1,5 millones de bpd si Occidente quiere negociar con Teherán para salvar un acuerdo nuclear de 2015, dijeron el domingo a Reuters dos responsables y un diplomático iraníes. Reuters

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