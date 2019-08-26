Colombia dice que 11.000 venezolanos salieron el fin de semana hacia Ecuador - Runrun

MIGRACIÓN COLOMBIA INFORMÓ EL 25 DE agosto que más de 11.000 venezolanos salieron del país este fin de semana por el Puente Internacional de Rumichaca hacia Ecuador, que a la medianoche empezará a pedirles una visa humanitaria para permitirles el ingreso.
A las 18.00 hora local (23.00 GMT) Migración indicó en un comunicado que “faltando menos de seis horas para que comience la exigencia de visado se realizó el control migratorio de la totalidad de los ciudadanos extranjeros que se encontraban en el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca”, que une a la ciudad colombiana de Ipiales con la ecuatoriana Tulcán.
Hasta ese momento “4.500 ciudadanos venezolanos habían hecho el proceso de control migratorio en Rumichaca, realizando así, como lo establece la ley, su salida regular del territorio nacional”, precisaron las autoridades.
De este modo, entre ayer y hoy “más de 11.000 venezolanos realizaron el proceso de control migratorio en Rumichaca y fue posible evacuar este alto flujo de viajeros”, precisó el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.
Desde julio pasado, cuando Ecuador anunció que empezaría a pedir visa humanitaria a los venezolanos, más de 85.000 personas de esa nacionalidad abandonaron Colombia y en la última semana fueron más de 37.000.
Al respecto, Krüger insistió en que aunque el país cafetero respeta las decisiones de sus vecinos, insiste en que “imponer medidas drásticas como las visas o llegar a cerrar una frontera no es la solución para atender una población que está muriendo de hambre, que está padeciendo necesidades”.
Por el contrario, “ese tipo de medidas incentivan la irregularidad, el cruce por pasos no autorizados y la corrupción, pues la migración, cuando es por necesidad, no se detiene”, afirmó.
Esta tarde cerca de 30 venezolanos permanecían a la espera de realizar el proceso de control migratorio en Rumichaca para continuar su recorrido hacia Perú, Chile y Argentina.
El pasado 1 de agosto se informó que en Colombia se han radicado más de 1,4 millones de venezolanos.
De esa cifra, 732.390 son regulares ya que tienen documentos que les permite estar en el país legalmente.
Lo contrario ocurre con 665.665 venezolanos que están como “irregulares” porque han superado el tiempo de permanencia o han ingresado al país sin autorización.
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