Canciller de Canadá viajará a Cuba para abordar la emergencia humanitaria en Venezuela - Runrun

LA CANCILLER DE CANADÁ, Chrystia Freeland, informó que con la finalidad de discutir la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, viajará la semana próxima a Cuba.
La diplomática canadiense se reunirá el 28 de agosto con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, con quien ya analizó el tema a principios de junio en Toronto.
“Creemos que es importante explorar todos los caminos posibles para una resolución de la situación (en Venezuela)”, dijo Freeland en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita en Ottawa.
“Con eso en mente, viajaré la próxima semana a Cuba para una reunión bilateral con el canciller cubano”, añadió.
Canadá reconoce el mandato del presidente (E) de la República, Juan Guaidó, mientras que Cuba apoya al régimen de Nicolás Maduro.
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