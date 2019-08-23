Ministro de Comercio advierte a escuelas privadas que no pueden cobrar tarifas en divisas - Runrun

DE CARA AL INICIO DEL AÑO escolar 2019-2020 el ministro de Comercio Nacional, William Contreras, advirtió a las escuelas privadas del país que no pueden hacer el cobro de la matrícula e inscripción en divisas.
El funcionario enfatizó en que las tarifas deben ser acordadas previamente con los representantes por medio de asambleas escolares y que estás deben estar reflejadas en bolívares. Afirmó que el condicionamiento de los pagos podrá ser presentada ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
En entrevista a Unión Radio el jefe de la cartera ministerial anunció que el gobierno de Venezuela distribuirá artículos escolares antes de que el nuevo período escolar inicie. En este sentido, informó que se espera beneficiar a cuatro mil estudiantes de educación inicial y de escuelas públicas.
Cuadernos, lápices, bolsos, prendas de vestir y calzados, son algunos de los artículos que distribuirán a través del Sistema Patria.
Williams Contreras también informó que culminó la primera etapa de inspección de las clínicas del país. Asimismo aseveró que las sanciones que ha impuesto la Sundde a estos recintos no solo han sido motivadas por el cobro de servicios en moneda extranjera.
Según lo señalado por el medio el ministro afirmó que este programa contará con un nuevo calendario durante los próximos meses y serán desplegados comités a nivel nacional.
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