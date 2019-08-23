MonitorDeVíctimas | Asesinan a dos jóvenes en el barrio La Palomera - Runrun

Emilio Peñaloza de 17 años era estudiante de educación media y Richard Rivero de 24, ayudante de albañilería. Según los familiares los mataron porque este último se negó a pertenecer a una banda del sector
Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografía: Carlos Ramírez
Emilio José Peñaloza López y Richard José Rivero Baralt, de 17 años y 24 años de edad, respectivamente, estaban jugando baloncesto en el barrio La Limonera de Baruta la tarde del pasado lunes 12 de agosto, cuando un conocido los convidó a buscar mangos en un sector ubicado entre el barrio La Palomera y el Centro Comercial Manzanares del mismo municipio.
Esa fue la última vez que vieron con vida a Emilio y a Richard. Una semana después, el lunes 19, consiguieron los dos cadáveres en el sector El Peñón de Las Minas de Baruta, entre las calles Andrómeda y Santa Elena.
Familiares de las víctimas desconocen el móvil del hecho. Presumen que Richard se negó a ser reclutado por una banda criminal que opera en la zona y fue ejecutado. Emilio pagó el precio de estar con él ese día.
Desconocen cuántos impactos de bala recibió cada quien. Aparentemente sus cuerpos no tenían señales de haber sido torturados.
Emilio tenía una hermana morocha, Richard era su novio. Según versión de los familiares, Richard estuvo preso por dos meses a principios de año por delito de hurto y tenía régimen de presentación. Actualmente se desempeñaba como ayudante de albañilería.
Emilio era estudiante del tercer año de bachillerato del liceo Velandia, en La Trinidad. Era el menor de seis hermanos y en un futuro planeaba emigrar a Colombia o Estados Unidos.
Los familiares formalizaron la denuncia ante el Cicpc y aspiran que se capture a los responsables del doble homicidio.
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