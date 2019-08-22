Jefe del Comando Sur de EEUU asegura que la crisis en Venezuela es una "amenaza para la paz regional" - Runrun

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Jefe del Comando Sur de EEUU asegura que la crisis en Venezuela es una “amenaza para la paz regional”

Redacción Runrun.es21 agosto, 20191min56

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EL JEFE DEL COMANDO SUR de EEUU, almirante Craig Faller, aseguró este miércoles 21 de agosto que la crisis en Venezuela se ha vuelto “una amenaza” para la paz de la región.

“Hoy enfrentamos una crisis humanitaria sin precedentes, que es catalizada por la crisis en Venezuela y que amenaza la paz regional y presenta un desafío de seguridad generacional”, manifestó en su intervención en la Conferencia Sudamericana de Defensa 2019.

A juicio de Faller, los países de la región deben trabajar en conjunto para hacer frente a las amenazas a “la paz regional”.

“Tenemos mucho trabajo por hacer, pero estoy seguro de que podemos hacerlo juntos. Estamos aquí para centrarnos en cómo llegar a ser mejores y más fuertes (…) Veo amistad, compromiso y profesionales que representan a militares honorables que están listos y dispuestos a enfrentar juntos nuestros desafíos”, sumó. 

Con información de EFE

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