Omar Prieto asegura que la próxima semana eliminarán racionamientos eléctricos en Zulia - Runrun

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Omar Prieto asegura que la próxima semana eliminarán racionamientos eléctricos en Zulia

El Pitazo21 agosto, 20191min76

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Omar Prieto, gobernador del Zulia, informó este miércoles 21 de agosto que los racionamientos eléctricos terminarán la próxima semana en el estado.

“La próxima semana estaremos anunciando la eliminación completa de la administración de carga eléctrica en el estado Zulia. Victoria para el pueblo”, declaró el mandatario regional.

Prieto pondría fin la semana entrante a año y medio de racionamiento eléctrico diario en el estado Zulia, donde la crisis eléctrica inició en diciembre de 2017 cuando un apagón general afectó en Nochebuena a Maracaibo y otros siete municipios de la Costa Occidental del Lago.

Los cortes de electricidad en Zulia se acrecentaron tras el primer apagón nacional del 7 de marzo de 2019. Cuando la luz tardó cinco días o más en volver en distintas zonas del país.

Desde entonces, el plan de racionamiento que se aplica en la región zuliana es de hasta 12 horas diarias. 

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