MonitorDeVíctimas | Cicpc investiga la muerte de la pareja de un sargento de la GNB - Runrun

El funcionario informó que discutió con la mujer y ella optó por quitarse la vida, pero los familiares no creen esa hipótesis. El sargento, al día siguiente del hecho, se llevó varias pertenencias del apartamento y se desconoce su paradero
@lysaurafuentes / Fotografías Carlos Ramírez
FUNCIONARIOS DEL CUERPO de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan la muerte de Mirianny Geraldine Hernández Ocando, de 30 años de edad. El suceso se registró el domingo 18 de agosto, a la 1:30 pm en el apartamento 566, torre 6 de las residencias Catuche ubicadas en Puerta Caracas, La Pastora, municipio Libertador.
La versión que ofreció ese día la pareja de Mirianny, de nombre José Wilfredo Ponce Jaime, de 33 años de edad, quien es sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), es que sostuvo una discusión con su pareja. Presuntamente ella se encerró en una habitación y él se fue a otro cuarto y en ese momento habría escuchado el disparo que se habría ocasionado Mirianny para quitarse la vida.
Hasta el momento están manejando la versión del suicidio, pero la familia de Mirianny no cree esa hipótesis. En la morgue de Bello Monte, un pariente que prefirió no identificarse, aseguró que el hombre es “celoso, controlador, posesivo, la obligó a cambiar su número de teléfono y a dejar sus trabajos, a ser ama de casa y a que se mantuviera en su hogar, sin hablar con nadie. Incluso generó una discusión entre Mirianny y su hermana gemela”. Los allegados manifestaron que el sargento al día siguiente del hecho se llevó varias pertenencias del apartamento, entre ellos un televisor, una computadora y ropa. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Mirianny dejó dos hijos de 11 y 3 años de edad. Era oriunda del poblado Las Calderas, municipio Colina, al este de Coro, estado Falcón, a donde será llevada para el sepelio.
El resultado del informe forense arrojó: “fractura de cráneo por herida de arma de fuego, proyectil único a la cabeza”.
Mirianny tenía ocho meses de relación con el sargento, el cual estaba adscrito al destacamento 435, en Altamira.
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