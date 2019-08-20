MonitorDeVíctimas | Estrangularon a contador público en apartamento de Parque Central - Runrun

Tenía más de 12 años trabajando en la oficina principal de Corpoelec
@SandraGuerrero1 / Fotografía Carlos Ramírez
Los familiares de Luis Omar Reina se preocuparon porque tenían días sin saber de él y comenzaron a llamarlo sin obtener respuesta.
Por eso decidieron ir hasta Parque Central donde tenía unos tres años residenciado en un apartamento alquilado.
En un negocio del conjunto residencial buscaron al propietario del inmueble para que abriera la puerta.
Encontraron el cadáver del contador público, de 45 años de edad, atado de pies y manos. Lo estrangularon con un cable de teléfono.
Reina era egresado de la UCV y tenía más de 12 años trabajando en la sede principal de Corpoelec, en San Bernardino.
El hallazgo del cuerpo lo hicieron el 13 de este mes.
Los familiares desconocen si en el apartamento perpetraron un robo pues no saben si Reina tenia objetos de valor, pues vivía solo.
El velorio y el sepelio del contador público se realizaron en Tácata, estado Miranda, donde nació.
La averiguación sobre el homicidio está en manos del Eje Central de Investigaciones de Homicidios de la policía científica que determinará el móvil.
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