MonitorDeVíctimas | Cicpc investiga móvil en muerte de inspector del Sebin - Runrun

Luego de propinarle dos disparos, el homicida obligó a la esposa a entregarle el arma de la victima
@SandraGuerrero1 | Fotografías Carlos Ramírez
Mediante un audio grabado, desde el hospital Pérez Carreño, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se enteraron del homicidio del inspector, Ender Rafael López Ayala, de 35 años de edad, ocurrido el 15 de este mes.
El funcionario estaba con su esposa en la vivienda que ambos ocupaban en la carretera vieja Caracas-Los Teques, cuando de repente entró un joven que le dio dos disparos al policía en el pecho. Después, bajo amenaza de muerte, obligó a la mujer a entregarle el arma del funcionario y huyó.
López Ayala fue llevado al hospital Pérez Carreño donde ingresó sin signos vitales. Dos hermanos, uno de ellos adolescente, son señalados por algunos vecinos como responsables de su muerte y presumen que huyeron a la población de El Guapo, estado Miranda.
Esa versión coincide con parte el audio grabado por el compañero de trabajo de la víctima en el que señalaba “un carajito entró a la casa”.
Antes de que trasladaran el cadáver de López Ayala a la morgue, llegaron tres funcionarios del Sebin. Ninguno se atrevió a opinar sobre lo ocurrido.
Ahora la policía científica trabaja el caso y determinará si el verdadero móvil fue el robo de la pistola.
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