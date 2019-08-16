Ministerio Público desmanteló banda que contrabandeaba oro a República Dominicana - Runrun

EL FISCAL GENERAL TAREK WILLIAM SAAB informó este viernes 16 de agosto, que el Ministerio Público desarticuló una banda dedicada al contrabando de oro venezolano hacia República Dominicana.
El fiscal general indicó que se inició el proceso de extradición de los ciudadanos: César Leonel Díaz González, Roberto Antonio Espejo Camacho y seis personas más, detenidas en República Dominicana por contrabando de oro. “Deben estará aquí en Venezuela pagando por este delito, la sanción ejemplar para que agarren mínimo todos aquellos que creen que pueden enriquecerse traficando con el oro venezolano”, expresó Saab en rueda de prensa.
Saab indicó que Roberto Antonio Espejo Camacho es el líder del grupo delictivo y es solicitado desde junio de 2018 por los delitos de tráfico de material estratégico y contrabando agravado.
De acuerdo al funcionario, el ciudadano Espejo Camacho está vinculado con otros tres venezolanos detenidos por las autoridades dominicanas al intentar trasladar en una avioneta con rumbo a Venezuela más de 1 millón de dólares, hecho que ocurrió el pasado mes de junio.
El ciudadano César Dias González, era el representante legal de Transportes Aéreos del Sur y dueño dos aeronaves que se utilizaban para viajar a ese país y oras islas del Caribe entre ellas: Curazao.
Además, William Saab detalló que desde el Ministerio Público se han librado siete órdenes de allanamiento e incautaron cuatro aeronaves de uso privado que eran utilizados por este “grupo delictivo”.
Saab argumentó que las investigaciones arrojaron que los involucrados son representantes diferentes empresas en el país que están relacionadas, lo que supone que eran utilizadas como fachadas para legitimar los capitales.
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