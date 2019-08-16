TSJ ratifica sentencia condenatoria por homicidio de Geraldine Moreno - Runrun

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) a través de la Sala de Casación Penal ratificó la sentencia condenatoria a prisión para Alvin David Bonilla Rojas y Francisco Caridad Barroso, responsables del homicidio de la joven Geraldine Moreno, hecho ocurrido en el municipio Naguanagua, estado Carabobo el pasado 19 de febrero de 2014.
La sentencia N° 175-2019 de la mencionada Sala del Alto Juzgado, indicó que se desestimaron los recursos de casación interpuestos por las respectivas defensas de los acusados declarando sin lugar los recursos de apelación contra el fallo del juzgado de juicio que los condenó a prisión.
Por el asesinato de la joven, Bonilla Rojas fue condenado a la pena de 30 años de prisión por la comisión de los delitos de autor en el delito de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútiles e innobles. Mientras que, Barroso fue condenado a 16 años y seis meses de prisión por la comisión de los delitos de complicidad no necesaria en el delito de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútiles.
Geraldine Moreno se encontraba en la puerta de su casa donde a pocos metros había un grupo de personas manifestando y obstaculizando la vía. Al lugar llegó una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana con el fin de restablecer el orden. Sin embargo, Alvin Bonilla Rojas portando un arma de fuego con perdigones (de reglamento), efectuó disparos a quemarropa que impactaron directamente en el rostro de la joven quien a los pocos días falleció en un centro de salud.
*Con información de nota de prensa
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