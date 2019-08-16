Venezolanos encabezan la lista de migrantes muertos en América - Runrun

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL para las Migraciones informó que n total de 514 personas fallecieron en lo que va de año en América al intentar emigrar a otros países. La cifra representa un aumento de 33% respecto al mismo período en 2018, en el que hubo un importante incremento en las muertes, sobre todo de venezolanos (89).
Los fallecidos procedentes de Venezuela constituyen la nacionalidad más numerosa de estas víctimas, seguida de Haití (59), Guatemala (55) y Honduras (42).
El proyecto de la OIM, iniciado en 2014, nunca había superado la barrera del medio millar de víctimas tan pronto en un año, explicó este viernes el vocero de la organización, Joel Millman, en rueda de prensa.
Señaló que en el año 2017 y 2018 la cifra no aumentó hasta el mes de octubre, y en 2014 ni siquiera a final de año se alcanzó esa cifra.
De los fallecidos hasta el 14 de agosto de 2019, 67 eran mujeres y 40 eran niños. Casi la mitad de las víctimas (247) fueron reportadas en la frontera entre Estados Unidos y México, 151 en el Caribe, 80 en Centroamérica y 30 en América del Sur.
Víctimas en el Caribe
Muchos de los venezolanos fallecidos en lo que va de año fueron víctimas de naufragios en aguas del Caribe. Entre abril y mayo, 67 venezolanos desaparecieron en dos naufragios que intentaban llegar a Trinidad y Tobago, el país más próximo a las costas de Venezuela.
Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que las 67 personas en el naufragio eran víctimas de la trata de personas.
En junio se perdió la pista de otros 21 migrantes venezolanos al hundirse el bote que intentaba llevarlos a la isla holandesa de Curazao. Las autoridades indicaron que la embarcación había partido del estado Falcón.
No hay cifras completas sobre cuántos venezolanos intentan emigrar desde su país por medio de estos canales irregulares en el Caribe.
*Con información de EFE
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