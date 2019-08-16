Jorge Arreaza: "Nosotros no nos hemos retirado del proceso de diálogo con la oposición" - Runrun

JORGE ARREAZA, CANCILLER DE VENEZUELA y enviado del gobierno de Nicolás Maduro al diálogo con la oposición, manifestó que el proceso que se realiza en Barbados “seguramente” se reanudará “con un mecanismo repensado”.
“El presidente Nicolás Maduro le puso una pausa, nosotros no nos hemos retirado del proceso de diálogo con la oposición o con las oposiciones políticas venezolanas que ha facilitado el reino de Noruega”, dijo en rueda de prensa.
Añadió que en la actualidad el gobierno está haciendo una “reflexión necesaria” en torno a las conversaciones que se sostuvieron y que, a su juicio, resultaron en un bloqueo por parte de EEUU.
“El resultado fue un ataque, el resultado fue seguir apelando a la conspiración, al golpe de Estado, tenemos que estar en un mecanismo que garantice la paz, la convivencia, la coexistencia entre todos los venezolanos y las venezolanas”, expresó Arreaza.
Con información de EFE
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