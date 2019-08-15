Mauro Zambrano denuncia que familiares de Rubén González son perseguidos por el Sebin y la Dgcim - Runrun

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Mauro Zambrano denuncia que familiares de Rubén González son perseguidos por el Sebin y la Dgcim

Redacción Runrun.es15 agosto, 20192min32

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El dirigente sindical del sector salud y miembro de Justicia Obrera, Mauro Zambrano, rechazó la “aberrante” condena en contra del sindicalista de Ferrominera, Rubén González de cinco años y nueve meses por parte de un tribunal militar.

Zambrano en rueda de prensa desde la sede de Primero Justicia en Caracas, aseguró que los familiares de González – que también formaban parte de Ferrominera- fueron despedidos. 

Además agregó que están siendo persegudos por funcionarios del Servicio Bolivariana de Inteligencia (Sebin) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “González lo único que hizo fue protestar por las tablas salariales, exigir un salario digno y proponer la dolarización del salario, debido a que los trabajadores venezolanos estamos pasando hambre”. 

En nota de prensa señaló también que este hecho representa una violación a la Constitución y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del régimen de Nicolás Maduro, “de quien se hace llamar presidente obrero, pero no defiende a los trabajadores, sino que los persigue, los encarcela y los tiene pasando hambre”. 

Zambrano hizo un llamado a la dirigencia sindical para estar unidos y en la calle, “defendiendo los derechos de los trabajadores. No vamos a dejar de luchar, la persecución nos da más fuerza para seguir en la lucha”.

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