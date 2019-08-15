Embajadora María Teresa Belandria se reunió con la máxima autoridad judicial de Brasil - Runrun

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Embajadora María Teresa Belandria se reunió con la máxima autoridad judicial de Brasil

Redacción Runrun.es14 agosto, 20191min25

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LA EMBAJADORA DE VENEZUELA EN Brasil, María Teresa Belandria, sostuvo este 14 de agosto una reunión con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, el magistrado José Antonio Dias Toffoli.

El encuentro sirvió para estrechar los lazos entre el máximo órgano de justicia de Brasil y la representante diplomática de Venezuela en ese país, además de establecer relaciones de cooperación con el Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional.

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