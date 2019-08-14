Delegación noruega llega a Venezuela para destrabar el diálogo - Runrun

Una delegación del gobierno noruego llegó a Venezuela para reiniciar las conversacionesentre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que fueron suspendidos la semana pasada, después de que los aliados de Maduro se retiraron, dijeron este martes cuatro fuentes vinculadas con la situación a la agencia Reuters.
Los delegados se citaron con la oposición para informar que se reunirían también con los voceros del oficialismo para invitarlos a participar de nuevo en las conversaciones. Se indicó que el madurismo se resiste a regresar a la mesa de negociaciones.
Fuentes cercanas a la mesa de negociación afirmaron a El Pitazo que el chavismo tiene muchos asuntos que resolver y por ello la avanzada noruega centró sus esfuerzos en ellos.
“Por nuestra parte, nosotros estamos allí para buscar el cambio de la situación desesperada y desesperante de la gente, de la economía, de la destrucción de la democracia”, puntualizó el vocero que solicitó mantener su identidad en el anonimato.
La semana pasada, Maduro dijo que el gobierno no asistiría a una nueva ronda de conversaciones programadas en Barbados, para protestar por el apoyo de la oposición a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra su gobierno.
La delegación noruega llegó el 13 de agosto para hablar por separado con la oposición y el gobierno, con miras a reiniciar los procedimientos, que están destinados a resolver el estancamiento político del país, dijeron dos de las fuentes.
Ni el Ministerio de Información de Venezuela ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega respondieron a las solicitudes de comentarios.
El líder de la oposición, Juan Guaidó, invocó en enero la Constitución Nacional para asumir una presidencia interina rival, por considerar que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta. En ese momento prometió poner fin a una crisis económica que estimuló la migración masiva.
Guaidó, quien ha sido reconocido por más de 50 países, incluido Estados Unidos, como el presidente legítimo de Venezuela, describió las nuevas sanciones de Washington como “sanciones para quienes roban y se benefician de la miseria”.
Maduro califica a Guaidó como “un títere respaldado por Washington que busca derrocar a su gobierno”.
Las conversaciones respaldadas por Noruega comenzaron en mayo de este año, luego de un levantamiento fallido contra Maduro, pero aún no han arrojado ningún resultado oficial.
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