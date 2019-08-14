Mauricio Macri anuncia medidas económicas y aumento del salario mínimo de Argentina - Runrun

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA, Mauricio Macri, anunció este miércoles que aplicarán nuevas medidas económicas para contrarrestar la crisis actual por la que atraviesa la nación. Aseguró que habrá un aumento del salario mínimo.
“Vamos a volver a aumentar el salario mínimo, por segunda vez en el año. Esto beneficiará a unos 2 millones de trabajadores. Para definir el porcentaje final del aumento, el Gobierno va a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan el Estado, los trabajadores y las empresas”, dijo.
El mandatario aseguró que dichas medidas beneficiarán a 17 millones de trabajadores y a sus familias, también a pequeñas y medianas empresas.
Macri prometió modificar el impuesto a la ganancias para que los argentinos reciban alrededor de dos mil pesos más por mes. También anunció que los empleados del Estado, incluidos funcionarios de seguridad recibirán 5 mil pesos y dos pagos extra para la Asignación Universal por hijo.
Otro de los adelantos hecho por el gobernante de la nación suramericana fue el aumento del 40% de la beca Progresar.
El presidente argentino responsabilizó por los resultado de las primarias del domingo pasado, que perdió ampliamente. “Sobre el resultado de las elecciones sepan que les entendí. Que eso haya sucedido esto es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de Gobierno”, expresó.
Macri admitió que en su gestión dio preferencia a reformar necesidades estructurales para tener una base sólida, pero que tras escuchar las demandas sociales que quisieron decir el domingo va “a hacer más que nunca para seguir acompañando al pueblo en este camino”.
*Con información de EFE y TC
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