MonitorDeVíctimas | Joven asesinó a su abuela para robarle los dólares de la venta de una vivienda - Runrun

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvo a Rafael Alexander Tejada, de 24 años, junto a su cómplice Raúl Cigua, de 44 años, luego de que golpearon y asfixiaron a Dulce Peña, de 79 años, por resistirse al robo
Yohana Marra
El cadáver de Dulce Migdalia Peña, de 79 años, fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro de su casa, en la torre Nassu, ubicada en la avenida Norte Sur de Santa Teresa.
Fue golpeada y asfixiada por su nieto Rafael Alexander Tejada Fernández y otro hombre porque se resistió al robo. Ambos entraron al apartamento, luego de que su nieto se enteró de que Dulce tenía dólares, pues había vendido una propiedad en República Dominicana.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo al joven de 24 años, junto a su cómplice Raúl Cigua Tiapa, de 44 años. Las aprehensiones se efectuaron en Caracas y en el estado Miranda.
El joven, además de los dólares, se robó comida y varios objetos de valor. La policía científica informó que fueron puestos a la orden de la Fiscalía 35 del Área Metropolitana de Caracas del Ministerio Público.
Según la asociación civil Convite durante el año 2018 murieron de forma violenta, al menos, 333 adultos mayores. La cifra la recogieron a través de un monitoreo en 45 medios de comunicación.
En 2017 documentaron 399 muertes. Y aunque la cifra disminuyó, Luis Francisco Cabezas, presidente de Convite, explicó que en 2018 monitorearon menos medios de comunicación y por eso registraron un descenso.
En tanto, Cotejo.info reportó que en lo que va de año al menos 262 mujeres fueron asesinadas en el país. De esta cifra, 43 casos se recopilaron en el área metropolitana de Caracas
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