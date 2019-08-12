Jefe de Acnur evaluará éxodo venezolano en Chile y Brasil - Runrun

EL ALTO COMISIONADO DE LA ONU para los refugiados, Filippo Grandi, visitará esta semana Chile y Brasil para conocer “de primera mano” la respuesta humanitaria de ambos países a los refugiados venezolanos.
Uno de los objetivos principales de la visita de Grandi a Suramérica es buscar “más apoyo de la comunidad internacional para los países y comunidades que albergan a los venezolanos”, según un comunicado difundido por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Durante la visita a Santiago de Chile, del 13 al 14 de agosto, Grandi se reunirá con autoridades nacionales y miembros de la sociedad civil para “evaluar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y buscar soluciones para aquellos que más lo necesitan”.
Respecto a Brasil, la visita del alto comisionado tendrá lugar del 15 al 18 de agosto y en su agenda figuran reuniones con autoridades de Brasilia, la capital, así como escalas en a Boa Vista y Pacaraima, ciudades al norte del país y cercanas a la frontera con Venezuela.
Además, en Brasil visitará centros de acogida de migrantes venezolanos y conocerá proyectos que están llevando a cabo que promueven la integración local y ofrecen asistencia legal.
Este viaje supone la primera visita de un alto comisionado de la ONU a Chile, y la tercera de Grandi a países latinoamericanos.
*Con información de EFE
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