Jefe de Acnur evaluará éxodo venezolano en Chile y Brasil - Runrun

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Jefe de Acnur evaluará éxodo venezolano en Chile y Brasil

Redacción Runrun.es12 agosto, 20192min32

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EL ALTO COMISIONADO DE LA ONU para los refugiados, Filippo Grandi, visitará esta semana Chile y Brasil para conocer “de primera mano” la respuesta humanitaria de ambos países a los refugiados venezolanos.

Uno de los objetivos principales de la visita de Grandi a Suramérica es buscar “más apoyo de la comunidad internacional para los países y comunidades que albergan a los venezolanos”, según un comunicado difundido por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Durante la visita a Santiago de Chile, del 13 al 14 de agosto, Grandi se reunirá con autoridades nacionales y miembros de la sociedad civil para “evaluar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y buscar soluciones para aquellos que más lo necesitan”.

Respecto a Brasil, la visita del alto comisionado tendrá lugar del 15 al 18 de agosto y en su agenda figuran reuniones con autoridades de Brasilia, la capital, así como escalas en a Boa Vista y Pacaraima, ciudades al norte del país y cercanas a la frontera con Venezuela.

Además, en Brasil visitará centros de acogida de migrantes venezolanos y conocerá proyectos que están llevando a cabo que promueven la integración local y ofrecen asistencia legal.

Este viaje supone la primera visita de un alto comisionado de la ONU a Chile, y la tercera de Grandi a países latinoamericanos.

 

*Con información de EFE

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