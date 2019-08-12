Trabajadores del Hospital Clínico Universitario convocan paro por mejoras salariales - Runrun

CON PROTESTAS Y LLAMADOS A PARO. Así iniciaron la semana los trabajadores del Hospital Clínico Universitario para exigir al gobierno de Nicolás Maduro mejoras salariales y atender las precariedades en las que está sumido el gremio de la salud.
Los trabajadores instaron a los gremios nacionales a sumarse al reclamo. Argumentaron que no cuentan con insumos médicos para dar atención a los pacientes y tampoco con uniformes.
El representante sindical de las Clínicas y Hospitales de Caracas, Mauro Zambrano, aseveró que hasta que el Estado no ofrezca salarios dignos al sector “ni las condiciones de trabajo adecuadas”, se mantendrán de brazos caídos».
«No nos queda más nada que paralizarnos. Asumimos la responsabilidad. Solo las áreas críticas estarán operativas», dijo. Al tiempo, instó a todos los trabajadores a sumarse a la jornada de paralización.
“Solicitamos que se nos dé un salario digno”, insistió el representante gremial, pues afirma que con el salario que devengan no es posible costear las necesidades básicas.
“Nosotros como obreros ya estamos paralizados, pero falta que se sumen los demás gremios”, dijo.
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