Antonio Ledezma pide celeridad en la aplicación del TIAR - Runrun

PARA EL EXALCALDE DEL Distrito Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma los encuentros de diálogos en Barbados resultan una farsa más del gobierno de Nicolás Maduro, tras el Ministerio de Exteriores de Barbados haber anunciado su suspensión definitiva.
Ledezma a través de su cuenta social en Twitter , publicó una carta en la que desglosa una serie de argumentos ante los que solicita a la administración del presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó para invocar aplicaciones de principio de intervención humanitaria, entre ellos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Responsabilidad de Proteger (R2P).
Tanto Antonio Ledezma, como María Corina Machado y Diego Arria ya habían considerado los encuentros entre delegaciones de Maduro y Guaidó como un “falso diálogo”, a su juicio para lograr el “cese a la usurpación” se necesita apoyo extranjero.
A su vez, en el documento indicaron que ante el fracaso de las conversaciones promovidas por Noruega, Guaidó debe centrarse en el primer punto de la ruta estratégica definida desde enero pasado.
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