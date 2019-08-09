Venezuela nuevamente en la lista de los países más involucrados en narcotráfico - Runrun

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, Donald Trump difundió este viernes la lista negra de los 22 países más involucrados en narcotráfico. El informe hace énfasis en Venezuela y Bolivia.
En el documento, que es elaborado todos por el Presidente para el Departamento de Estado destaca que entre los 22 países solo dos fueron “reprobados” por la inacción de sus gobiernos: Bolivia y Venezuela. Ambos, por haber incumplido de manera “demostrable” sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas.
“Por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela como países que no han cumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los estupefacientes. También he determinado que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.
El memorándum aclara que la presencia de un país en la lista no refleja necesariamente los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o el nivel de cooperación con los Estados Unidos. “La razón por la que los países figuran en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas de fiscalización de estupefacientes sólidas y diligentes”.
Trump también cuestionó la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. El mandatario amenazó con reprobarlo si no corrige estos problemas en los próximos 12 meses.
El mandatario estadounidense hizo un llamado especial a la restauración del orden democrático en Venezuela. “Continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios de ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que sale de Sudamérica”.
*Con información de Infobae
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