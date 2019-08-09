MonitorDeVictimas | Pasajero mata de un tiro en la cabeza a ladrón de autobús en Caracas - Runrun

El hecho ocurrió en la avenida Andrés Bello, cerca del mercado Guaicaipuro. El ladrón muerto se encontraba acompañado de otro hombre que huyó
UN PASAJERO ARMADO mató de un tiro en la cabeza a un hombre cuando robaba al resto de los viajeros de una camioneta de la línea El Cementerio–Carmelitas, que se desplazaba por la avenida Andrés Bello, en Caracas, municipio Libertador.
El hecho ocurrió la mañana de este martes 6 de agosto cerca del mercado Guaicaipuro, en el municipio Libertador, y el ladrón fue identificado como Luis David Morales, de 20 años de edad.
Se supo que Morales inició el atraco junto con otro hombre, que, luego del suceso, logró huir, y de quien se desconoce la identidad. El hombre que disparó también escapó del lugar.
Ningún pasajero de la unidad resultó herido. Tampoco el chofer ni el colector. Efectivos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc) levantaron el cuerpo del sujeto.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvY2ljcGNjb3RhOTA1LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjE5OC9sYS1tZW50aXJhLWRlLWxhLW1hbm8tZHVyYS1wb3Itcm9iZXJ0by1wYXRpbm8vIiB0aXRsZT0iTGEgbWVudGlyYSBkZSBsYSDigJxtYW5vIGR1cmHigJ0sIHBvciBSb2JlcnRvIFBhdGnDsW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DSUNQQzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg2MTk4L2xhLW1lbnRpcmEtZGUtbGEtbWFuby1kdXJhLXBvci1yb2JlcnRvLXBhdGluby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYSBtZW50aXJhIGRlIGxhIOKAnG1hbm8gZHVyYeKAnSwgcG9yIFJvYmVydG8gUGF0acOxbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L0lyaXMtVmFyZWxhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODYwMTcvaXJpcy12YXJlbGEtbG8tZGUtbGEtY290YS05MDUtZnVlLXVuYS1wdWVzdGEtZW4tZXNjZW5hLyIgdGl0bGU9IklyaXMgVmFyZWxhOiDigJxMbyBkZSBsYSBDb3RhIDkwNSBmdWUgdW5hIHB1ZXN0YSBlbiBlc2NlbmHigJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DSUNQQzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjAxNy9pcmlzLXZhcmVsYS1sby1kZS1sYS1jb3RhLTkwNS1mdWUtdW5hLXB1ZXN0YS1lbi1lc2NlbmEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SXJpcyBWYXJlbGE6IOKAnExvIGRlIGxhIENvdGEgOTA1IGZ1ZSB1bmEgcHVlc3RhIGVuIGVzY2VuYeKAnTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL01vbml0b2RlVmnMgWN0aW1hc01vcmd1ZS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbW9uaXRvci1kZS12aWN0aW1hcy8zODU5NTEvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtaGF5LXNpZXRlLWRldGVuaWRvcy1wb3ItZWwtYXNlc2luYXRvLWRlLXVuYS1hZG9sZXNjZW50ZS1lbi1lbC1oYXRpbGxvLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBIYXkgc2lldGUgZGV0ZW5pZG9zIHBvciBlbCBhc2VzaW5hdG8gZGUgdW5hIGFkb2xlc2NlbnRlIGVuIEVsIEhhdGlsbG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DSUNQQzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21vbml0b3ItZGUtdmljdGltYXMvMzg1OTUxL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWhheS1zaWV0ZS1kZXRlbmlkb3MtcG9yLWVsLWFzZXNpbmF0by1kZS11bmEtYWRvbGVzY2VudGUtZW4tZWwtaGF0aWxsby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgSGF5IHNpZXRlIGRldGVuaWRvcyBwb3IgZWwgYXNlc2luYXRvIGRlIHVuYSBhZG9sZXNjZW50ZSBlbiBFbCBIYXRpbGxvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvU2NyZWVuc2hvdF8xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9tb25pdG9yLWRlLXZpY3RpbWFzLzM4NTc0MS9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1oYWxsYXJvbi1jYWRhdmVyLWRlLWFkb2xlc2NlbnRlLWRlc2FwYXJlY2lkYS1kZXNkZS1oYWNlLTIyLWRpYXMvIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEhhbGxhcm9uIGNhZMOhdmVyIGRlIGFkb2xlc2NlbnRlIGRlc2FwYXJlY2lkYSBkZXNkZSBoYWNlIDIyIGTDrWFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+I01vbml0b3JkZVbDrWN0aW1hczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21vbml0b3ItZGUtdmljdGltYXMvMzg1NzQxL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWhhbGxhcm9uLWNhZGF2ZXItZGUtYWRvbGVzY2VudGUtZGVzYXBhcmVjaWRhLWRlc2RlLWhhY2UtMjItZGlhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgSGFsbGFyb24gY2Fkw6F2ZXIgZGUgYWRvbGVzY2VudGUgZGVzYXBhcmVjaWRhIGRlc2RlIGhhY2UgMjIgZMOtYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9BeWRhaHVtYW5pdGFyaWEucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTY2NC8zNC10b25lbGFkYXMtZGUtbWVkaWNhbWVudG9zLXktc3VtaW5pc3Ryb3MtbWVkaWNvcy1sbGVnYXJvbi1hLWNhcmFjYXMvIiB0aXRsZT0iMzQgdG9uZWxhZGFzIGRlIG1lZGljYW1lbnRvcyB5IHN1bWluaXN0cm9zIG3DqWRpY29zIGxsZWdhcm9uIGEgQ2FyYWNhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmF5dWRhIGh1bWFuaXRhcmlhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NjY0LzM0LXRvbmVsYWRhcy1kZS1tZWRpY2FtZW50b3MteS1zdW1pbmlzdHJvcy1tZWRpY29zLWxsZWdhcm9uLWEtY2FyYWNhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4zNCB0b25lbGFkYXMgZGUgbWVkaWNhbWVudG9zIHkgc3VtaW5pc3Ryb3MgbcOpZGljb3MgbGxlZ2Fyb24gYSBDYXJhY2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+