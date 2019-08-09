 #MonitorDeVictimas | Pasajero mata de un tiro en la cabeza a ladrón de autobús en Caracas - Runrun
Lo último
   

Buscar

#MonitorDeVictimas | Pasajero mata de un tiro en la cabeza a ladrón de autobús en Caracas

El Pitazo9 agosto, 20192min1

Artículos Relacionados

Noticias

TSJ suspende recaudación de impuestos con anclaje al dólar en Chacao

Noticias

Las noticias económicas más importantes de hoy #9Ago

Noticias

[VIDEO] Guaidó pide a la FANB y a la comunidad internacional presionar a Maduro para salir de la crisis

Pasajeromataaladron.png
El hecho ocurrió en la avenida Andrés Bello, cerca del mercado Guaicaipuro. El ladrón muerto se encontraba acompañado de otro hombre que huyó 

UN PASAJERO ARMADO mató de un tiro en la cabeza a un hombre cuando robaba al resto de los viajeros de una camioneta de la línea El Cementerio–Carmelitas, que se desplazaba por la avenida Andrés Bello, en Caracas, municipio Libertador.

El hecho ocurrió la mañana de este martes 6 de agosto cerca del mercado Guaicaipuro, en el municipio Libertador, y el ladrón fue identificado como Luis David Morales, de 20 años de edad.

Se supo que Morales inició el atraco junto con otro hombre, que, luego del suceso, logró huir, y de quien se desconoce la identidad. El hombre que disparó también escapó del lugar.

Ningún pasajero de la unidad resultó herido. Tampoco el chofer ni el colector. Efectivos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc) levantaron el cuerpo del sujeto.

 

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorTSJ suspende recaudación de impuestos con anclaje al dólar en Chacao

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios