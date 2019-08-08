TSJ anuncia que "castigará con severidad" todo apoyo al bloqueo de EEUU - Runrun

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA aseguró este jueves que castigará con severidad a las personas que manifiesten cualquier apoyo al bloqueo de bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense decretado por el gobierno de Donald Trump.
“La Justicia venezolana estará atenta a castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que tengan como propósito limitar las necesidades básicas de nuestro pueblo”, según un comunicado del Poder Judicial.
Asimismo, los tribunales “castigarán cualquier intento de socavar la soberanía integral” de Venezuela y “el supremo derecho a elegir su destino”.
En el escrito, los magistrados rechazan “de manera categórica la política de agresión sistemática, de bloqueo y congelamiento de la totalidad de los bienes” venezolanos en Estados Unidos.
Esta medida que entró en vigor el lunes tiene como único objetivo, siempre según el TSJ, “reprimir la democracia venezolana y convertir a nuestra sociedad y sus instituciones en apéndices del Gobierno” de Trump.
“El pueblo venezolano sigue su cruzada libertaria a cuesta de sanciones y agresiones que solo debilitan la calidad de vida de nuestra heroica Patria, que se resiste a vender su dignidad y arrodillarse ante acciones de barbarie”, prosigue el comunicado.
El Supremo, muy cercano al Gobierno de Nicolás Maduro, remarca además que no sucumbirá “al chantaje de quienes pretenden acceder al poder mediante otros medios distintos a los previstos en nuestra Constitución”.
En este sentido, exhorta al Ejecutivo “a tomar las acciones necesarias para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables”, y a las Fuerzas Armadas a “contrarrestar la agresión imperialista y mantenerse alerta ante cualquier amenaza”.
Maduro, cuya legitimidad como presidente no es reconocida por numerosos países incluido EE.UU., advirtió ayer de que se castigará con severidad a los “traidores” que han apoyado el bloqueo.
“Vamos a activar una contraofensiva con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con todos los poderes y vamos a hacer justicia. Vamos a hacer justicia frente a los vende patria, a los traidores a la patria, vamos con todo”, dijo en conversación telefónica con el canal estatal VTV.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvbmVlc3RvcnJldmVyb2wuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTUxMC9yZXZlcm9sLW9yZGVuYS1yZWZvcnphci1jb250cm9sLW1pZ3JhdG9yaW8tdHJhcy1zZW50ZW5jaWEtc29icmUtZWwtdGlhci8iIHRpdGxlPSJSZXZlcm9sIG9yZGVuYSByZWZvcnphciBjb250cm9sIG1pZ3JhdG9yaW8gdHJhcyBzZW50ZW5jaWEgc29icmUgZWwgVElBUiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNvbnRyb2wgbWlncmF0b3JpbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTUxMC9yZXZlcm9sLW9yZGVuYS1yZWZvcnphci1jb250cm9sLW1pZ3JhdG9yaW8tdHJhcy1zZW50ZW5jaWEtc29icmUtZWwtdGlhci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5SZXZlcm9sIG9yZGVuYSByZWZvcnphciBjb250cm9sIG1pZ3JhdG9yaW8gdHJhcyBzZW50ZW5jaWEgc29icmUgZWwgVElBUjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L1RTSi5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NDA1L3Rzai1hbnVsYS1kZWNpc2lvbi1kZS1sYS1hc2FtYmxlYS1uYWNpb25hbC1kZS1yZWluY29ycG9yYXItYS12ZW5lenVlbGEtYWwtdGlhci8iIHRpdGxlPSJUU0ogYW51bGEgZGVjaXNpw7NuIGRlIGxhIEFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsIGRlIHJlaW5jb3Jwb3JhciBhIFZlbmV6dWVsYSBhbCBUaWFyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU48L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU0MDUvdHNqLWFudWxhLWRlY2lzaW9uLWRlLWxhLWFzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLWRlLXJlaW5jb3Jwb3Jhci1hLXZlbmV6dWVsYS1hbC10aWFyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlRTSiBhbnVsYSBkZWNpc2nDs24gZGUgbGEgQXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwgZGUgcmVpbmNvcnBvcmFyIGEgVmVuZXp1ZWxhIGFsIFRpYXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9yZXBzb2wuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTIzMC9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTI1anVsLyIgdGl0bGU9IkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjMjVKdWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jaGluYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTIzMC9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTI1anVsLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjMjVKdWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS9UU0otMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MDQ4L2Nhc28tb3JsYW5kby1maWd1ZXJhLXRzai1kZWNsYXJhLXByb2NlZGVudGUtc29saWNpdGFyLWV4dHJhZGljaW9uLWRlLWVuem8tZnJhbmNoaW5pLyIgdGl0bGU9IkNhc28gT3JsYW5kbyBGaWd1ZXJhOiBUU0ogZGVjbGFyYSBwcm9jZWRlbnRlIHNvbGljaXRhciBleHRyYWRpY2nDs24gZGUgRW56byBGcmFuY2hpbmkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbnpvIEZyYW5jaGluaTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTA0OC9jYXNvLW9ybGFuZG8tZmlndWVyYS10c2otZGVjbGFyYS1wcm9jZWRlbnRlLXNvbGljaXRhci1leHRyYWRpY2lvbi1kZS1lbnpvLWZyYW5jaGluaS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DYXNvIE9ybGFuZG8gRmlndWVyYTogVFNKIGRlY2xhcmEgcHJvY2VkZW50ZSBzb2xpY2l0YXIgZXh0cmFkaWNpw7NuIGRlIEVuem8gRnJhbmNoaW5pPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDYvbWFkdXJvX3NhbmNpb25lcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzg1Mjg5L2FjY2Vzby1hLWxhLWp1c3RpY2lhLWVsLXZlcmRhZGVyby1nb2xwZS1kZS1lc3RhZG8tZW4tdmVuZXp1ZWxhLXNlLWhhLWdlc3RhZG8tcHJvZ3Jlc2l2YW1lbnRlLWRlc2RlLWVsLXByb3Bpby1nb2JpZXJuby8iIHRpdGxlPSJBY2Nlc28gYSBsYSBKdXN0aWNpYTogRWwgdmVyZGFkZXJvIGdvbHBlIGRlIEVzdGFkbyBlbiBWZW5lenVlbGEgc2UgaGEgZ2VzdGFkbyBwcm9ncmVzaXZhbWVudGUgZGVzZGUgZWwgcHJvcGlvIEdvYmllcm5vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWNjZXNvIGEgbGEgSnVzdGljaWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9tZWdhZm9uby8zODUyODkvYWNjZXNvLWEtbGEtanVzdGljaWEtZWwtdmVyZGFkZXJvLWdvbHBlLWRlLWVzdGFkby1lbi12ZW5lenVlbGEtc2UtaGEtZ2VzdGFkby1wcm9ncmVzaXZhbWVudGUtZGVzZGUtZWwtcHJvcGlvLWdvYmllcm5vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFjY2VzbyBhIGxhIEp1c3RpY2lhOiBFbCB2ZXJkYWRlcm8gZ29scGUgZGUgRXN0YWRvIGVuIFZlbmV6dWVsYSBzZSBoYSBnZXN0YWRvIHByb2dyZXNpdmFtZW50ZSBkZXNkZSBlbCBwcm9waW8gR29iaWVybm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1
Enviar Comentarios