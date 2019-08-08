La Casa Bistró presenta su festival Burger Lovers - Runrun

CON LA CALIDAD Y EL SABOR CASERO de siempre, La Casa Bistró nos trae Burger Lovers un nuevo festival de hamburguesas a partir del 25 de julio y durante las siguientes tres semanas.
Una propuesta de cinco hamburguesas, desde las más clásicas y universales hasta las que representan sabores de distintos lugares del mundo, usando los mejores ingredientes locales que caracterizan al restaurante. Las Bacon and Cheese y Classic Cheese, clásicos americanos. La de Media Noche, una hamburguesa callejera típica del after party. La Kimchi Lovers y la de Pollo Terikayi, de sabores asiáticos al mejor estilo La Casa Bistró.
Podrás personalizar tu hamburguesa con cuatro tipos de panes: el clásico con ajonjolí, de pretzel, cebolla y orégano, papa, o pedirla envueltas en lechuga.
Como es de costumbre, todo hecho en casa. Desde el pan hasta las salsas, vegetales frescos de nuestro huerto, encurtidos y embutidos artesanales hechos en nuestra cocina.
La Casa Bistró está ubicada en la 3ra Avenida con 4ta transversal en la Urbanización Los Palos Grandes, y abre todos los días de 8:00 am a 4:00 pm.
Puedes obtener más información acerca del restaurante y sus ofertas a través de su cuenta en Instagram @lacasabistro
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