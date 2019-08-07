 Designan nuevos presidentes en Minerven, Sidor y Comsigua - Runrun
Lo último
   

Buscar

Designan nuevos presidentes en Minerven, Sidor y Comsigua

Correo del Caroní6 agosto, 20192min3

Artículos Relacionados

Noticias

Faes ha matado a ocho integrantes de bandas en Aragua en las últimas 24 horas

NoticiasTop 5

Diputados de la AN no discutieron sobre las sanciones de las que todos hablan

Noticias

Samuel Moncada: Venezuela paga a empleados en la ONU sin usar cuentas bancarias por sanciones

minerven-sidor.jpg

EL EJECUTIVO NACIONAL DESIGNÓ NUEVOS presidentes para la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (Minerven), la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) y el Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua), de acuerdo con los decretos publicados en la Gaceta Oficial N° 41.679 del 22 de julio.

En Minerven fue designado David Alberto Pedreañez Sánchez como presidente de la estatal aurífera, en sustitución de Adrián Perdomo Mata, quien ocupaba el cargo desde julio de 2018 y en marzo de 2019 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por continuar las operaciones de oro que se nutren de la minería ilegal para sostener al régimen de Nicolás Maduro.

Además de ser sancionado, Perdomo Mata estaba vinculado al recientemente sancionado empresario colombiano Alex Saab, encargado de la importación de alimentos para el programa de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), subsidiado por el régimen de Maduro.

“Alex Nain Saab Moran es un ciudadano colombiano que, junto a su socio de negocios Álvaro Enrique Pulido Vargas, supervisó una sofisticada red de empresas usadas para adquirir, ensamblar y enviar comida a Venezuela en apoyo a los contratos CLAP, todo a la tasa de mayor ganancia para ellos. Saab usó las ganancias generadas por las cajas de comida CLAP para sobornar funcionarios del Gobierno y mantener su acceso a contratos del Gobierno”, indicó el Departamento del Tesoro.

Sigue leyendo esta nota de María Ramírez Cabello en Correo del Caroní

Post Views: 3

Enviar Comentarios

anteriorFaes ha matado a ocho integrantes de bandas en Aragua en las últimas 24 horas

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios