Alcalde de San Carlos anuncia que distribución de cajas CLAP llegó a su fin - Runrun

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN CARLOS, estado Cojedes, Rafael Alemán, anunció que la distribución de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), llegó a su fin en ese territorio con el alegato de que las sanciones impuestas por Estados Unidos (EEUU) al gobierno de Venezuela obligaban a las empresas que importaban los rubros a cesar sus operaciones.
“Debido a la guerra económica y al bloqueo criminal del gobierno gringo, sus aliados europeos y los traidores piti yanquis vende patrias venezolanos que se han prestado eso, la caja Clap no va a poder seguir llegando”, informó el alcalde en una radio local.
Alemán develó que el g0bernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado a una nueva estrategia llamada Sistema de Control de Alimentos Subsidiados (Seas Patria), con la que esperan palear el supuesto bloqueo que dicen es la causa de la falla de las cajas en los CLAP.
“Llamamos a que la gente se incorpore y le abra las puertas a las brigadas y patrullas que llegan a recoger la información a las casas”, dijo.
Hasta el momento, se desconoce el mecanismo de funcionamiento del Seas Patria y si todas las personas van a ser incluidas en este sistema.
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