Reino Unido abrió período de postulaciones para becas Chevening en Caracas - Runrun

DESDE EL PASADO 5 DE AGOSTO, la embajada Británica abrió el período de postulaciones para el programa de becas Chevening. Beneficio que permite llevar a cabo estudios de maestrías en el Reino Unido.
Los interesados tendrán la oportunidad de aplicar hasta el 5 de noviembre de 2019 a través de la pagina www.chevening.org/apply.
La beca ofrece apoyo financiero para llevar a cabo estudios de postgrado por un año en cualquier universidad de Reino Unido.
Para el período 2020-2021, el gobierno británico ofrecerá 1.500 becas Chevening a personas de 160 países. Desde que el programa fue creado en 1983, alrededor de 50 mil profesionales han disfrutado del beneficio, incluyendo a 420 venezolanos.
“El Gobierno británico está ayudando a promover el desarrollo y la prosperidad de Venezuela invirtiendo en la próxima generación de líderes. Si eres un joven venezolano ambicioso y dedicado, que quiere realizar cambios positivos para el futuro de tu país, te invitamos a conocer más sobre el programa Chevening”, dijo el embajador del Reino Unido en Venezuela, Andrew Soper.
“Pueden escoger de entre más de 12.000 maestrías en más de 150 instituciones de educación superior”, indicó la Jefa de Gestión del Programa Chevening, Louise Thomson.
“Chevening puede ser una experiencia transformadora, no solamente para los becarios, sino para sus comunidades y países de origen, pues al regresar podrán producir cambios positivos en su entorno”, sentenció el Jefe de la Unidad de Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Mancomunidad del Reino Unido, Ben Coates.
Para optar por la beca hay que poseer un título universitario, tener un mínimo de dos años de experiencia laboral, aprobar un examen de inglés reconocido por casas de estudios en el extranjero (IELTS, TOEFL, entre otras), haber recibido la oferta de una universidad del Reino Unido antes del 16 de julio de 2020 y comprometerse a una estadía de al menos dos años en el país de origen luego de concluida la beca.
Para mayor información visite la página web www.chevening.org/scholarships
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