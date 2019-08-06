Guaidó sobre el bloqueo de EE UU: Citgo y sus activos están protegidos - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Juan Guaidó afirmó que la compañía Citgo y todos sus activos están protegidos, tras la imposición de “bloqueo total” a los bienes del gobierno venezolano.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente encargado de Venezuela señaló que la acción anunciada tiene “excepciones humanitarias”, en cuanto a alimentos y medicinas, “también protege al sector privado”.
Guaidó resaltó una vez más la importancia del apoyo internacional para superar la crisis que aqueja a los venezolanos. “Esta acción busca proteger a los venezolanos”, dijo.
El jefe del parlamento afirmó que la dictadura no cuenta con el apoyo popular sino con una estructura de fidelidad que mantiene a punta de dinero saqueado a la República.
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