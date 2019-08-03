En Gaceta Oficial - Runrun

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Redacción Runrun.es3 agosto, 20191min1

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EN LA GACETA OFICIAL N° 41.684, de fecha 31 de julio de 2019, el Ministerio para la Educación Universitaria publicó un aviso mediante el cual solicita al Ministerio Público iniciar una investigación penal en contra de los Rectores de las Universidades Nacionales agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu).

Esta petición  se hace “con motivo de pronunciamientos públicos en los cuales desconocen” el gobierno de Nicolás Maduro, “así como por el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los poderes legalmente constituidos”.

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