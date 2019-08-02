[PERFIL] Rafael Bastardo Mendoza es el comandante que lideró operación contra Óscar Pérez - Runrun

EL GOBIERNO DE EEUU REVOCÓ este 2 de agosto la visa al comandante de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) Rafael Bastardo Mendoza, la medida aplica también para sus familiares (esposa e hijos). Al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Iván Hernández Dala, también se le aplicó la misma medida.
Pero, ¿quién es Rafael Bastardo Mendoza?, ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos decidió anular el documento y le impide ingresar a territorio estadounidense? Desde la Casa Blanca argumentaron que el comandante de la Faes ha incurrido en graves violaciones a los derechos Humanos. Previamente, en febrero de este año, ya había sido incluido en la lista Clinton, es decir, que la persona o empresa tiene señalamientos principalmente de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo.
A continuación conozca en detalle quien es el funcionario:
1.- Es comandante y jefe de operaciones de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Este organismo es calificado por Estados Unidos y por organizaciones defensoras de derechos humanos como el grupo de exterminio de Maduro.
2.- El oficial egresó de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional.
3.- Es especialista en el área de francotirador y operaciones psicológicas.
4.- La abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Suju asegura que el funcionario es responsable de numerosas muertes, asesinatos y torturas dirigidas por la Faes.
5.- El 15 de febrero de 2019, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton.
6.- Dirigió la Operación Gedeón en la que resultó masacrado Óscar Pérez y el grupo que lideraba y que intentó derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo una dictadura.
7.- El comandante de la Faes es conocido por ser quien le aseguró a Óscar Pérez y a su grupo, en medio de las negociaciones, que la orden presidencial era que los capturaran vivos. La promesa no se cumplió. La operación culminó con el asesinato del exinspector del Cicpc y sus acompañantes.
8.- Bastardo Mendoza también perteneció al Grupo de Acciones Especiales del comando de la Guardia Nacional.
9.- Se desempeñó como director de Operaciones y Acciones Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana.
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