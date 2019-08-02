[VIDEO] Diputado Juan Andrés Mejía reapareció en Argentina tras casi 3 meses "en situación de resguardo" - Runrun

EL DIPUTADO JUAN ANDRÉS MEJÍA divulgó en su cuenta de Twitter un video en el que cuenta que está en Buenos Aires, Argentina, donde, en representación del gobierno interino de Juan Guaidó, participará en “reuniones de alto nivel para consolidar acuerdos y convenios en función de los venezolanos”.
“Durante casi 3 meses estuve en la clandestinidad en Venezuela”, cuenta Mejía en el audiovisual, en el que explica cuál es la misión que lo llevó a Argentina.
“Durante este período hemos hecho actividades en 18 estados del país y hemos contactado a cerca de 10.000 venezolanos que han aportado su grano de arena para consolidar la propuesta”, sostuvo.
En un tuit, Mejía precisó que, en el tiempo en el que estuvo “en situación de resguardo en Venezuela”, se levantó cada día “con un solo foco”: “Cumplir con el mandato que me fue asignado por la Asamblea Nacional de representar el Plan País”.
El parlamentario fue designado presidente de la Comisión Especial Plan País de la AN. Sobre esta responsabilidad, destacó: “Trabajaré sin descanso, me reuniré con gobiernos y organismos multilaterales hasta que podamos hacer realidad la transformación de nuestro país”.
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