Defensa de la presidencia de Juan Guaidó podrá presentar nuevos alegatos en caso contra Crystallex - Runrun

LA DEFENSA DE LA PRESIDENCIA interina de Juan Guaidó podrá volver a presentar alegatos en primera instancia ante el Tribunal de Delaware, Estados Unidos, lo que podría permitir reabrir el debate judicial sobre el caso de Crystallex contra el Estado de Venezuela.
A través de un comunicado publicado en Twitter, reiteraron que la empresa canadiense no puede ejecutar el embargo de acciones, “pues esas acciones, al igual que todas las propiedades de Pdvsa en Estados Unidos, fueron bloqueadas por el Gobierno de ese país”.
Igualmente señalaron que aunque para enero de este año el juicio había avanzado y de forma desfavorable para Venezuela, y el laudo arbitral de 2014 ordena a indemnizar a Crystallex por más de 1.200 millones de dólares, “hemos podido ejercer la defensa de los intereses legítimos de los venezolanos, y por lo tanto evitamos la ejecución inmediata de los activos de Pdvsa, y conseguido nuevas alternartivas para proteger el patrimonio nacional”.
El despacho de Juan Guaidó también recordó que el régimen de Nicolás Maduro firmó un convenio con la empresa, comprometiéndose a pagar 400 millones de dólares, “sin la debida autorización de la Asamblea Nacional”.
Este lunes el Tribunal de Delaware confirmó la sentencia que autoriza a la minera canadiense a embargar acciones de PDV Holding Inc, propietaria de Citgo y propiedad de Pdvsa, para cobrar 1.400 millones de dólares, que se adeudan desde la expropiación de sus activos en Venezuela en el año 2008, durante la presidencia de Hugo Chávez.
Embargo a la nación
Igualmente el presidente encargado, Juan Guaidó expresó por su cuenta de Twitter que, en el caso de la expropiación de Crystallex, “se puso en riesto el patrimonio nacional. No obstante, estamos comprometidos con salvar nuestra nación para poder poner nuestros activos al servicio de todos los venezolanos”.
Agregó que, a pesar de las deudas contraídas por “un régimen que hipotecó la nación, estamos haciendo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poner a salvo los activos del país y ponerlos al servicio de todos los venezolanos”.
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