Almagro recibió comunicación de Guaidó para ratificación de Venezuela al TIAR - Runrun

EL SECRETARIO DE LA ORGANIZACIÓN de Estados Americanos, Luis Almagro informó que recibió un comunicado oficial sobre el ingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
A través de su cuenta en Twitter, Almagro informó que recibió el documento de parte de Gustavo Tarre Briceño, representante permanente de Venezuela ante la OEA, designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
“Recibí del representante permanente de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, comunicación respecto al reingreso de Venezuela al TIAR”
El pasado 23 de julio, fue aprobada en segunda discusión por la Asamblea nacional la ley aprobatoria de adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, suscrito en la ciudad de Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947.
El Tiar es un pacto firmado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bahamas y Venezuela. Es un acuerdo de seguridad colectiva. Establece que si alguno de los países miembros es atacado todos los demás están en el deber de responder con asistencia militar.
Su aplicación no solo depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sino en última instancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia y China, aliados de Nicolás Maduro, tienen poder de veto. Para que pueda aplicarse es necesario que las dos terceras partes de los países miembros de la OEA lo apoyen, y aunque contempla en última instancia la “opción militar”, permite que los jefes diplomáticos se retiren e interrumpan las relaciones económicas.
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