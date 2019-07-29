Pdvsa pierde apelación en EEUU contra posible embargo de activos de Citgo - Runrun

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Pdvsa pierde apelación en EEUU contra posible embargo de activos de Citgo

El Pitazo29 julio, 20191min2

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LA ESTATAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA), perdió la apelación que había introducido en un tribunal Federal de Estados Unidos, contra la medida de que la empresa canadiense Crystallex cobrará una deuda y 1.400 millónes de dólares con activos de la industria venezolana. Así lo dio a conocer este 29 de julio la agencia Reuters.

El tribunal argumentó que Crystallex ganó la sentencia como forma de compensación por la expropiación de sus activos en el año 2008, cuando, el fallecido, Hugo Chávez era presidente de Venezuela.

“El Tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un escrito de embargo sobre las acciones de PDVSA de PDVH para satisfacer el juicio de Crystallex” contra Venezuela y “las acciones de PDVH no son inmunes al embargo”, escribió el juez Leonard Stark, reseñó Reuters.

Ni Pdvsa ni el Ministerio de Energía y Petróleo ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta decisión. No se descarta que acudan a la Corte Suprema de los Estados Unidos para apelar nuevamente la medida.

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