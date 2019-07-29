Rusia confirma tener “contactos esporádicos” con la oposición venezolana - Runrun

EL VICEMINISTRO DE EXTERIORES DE RUSIA, Serguéi Riabkov, afirmó que su país mantiene “contactos esporádicos” con la oposición venezolana, aunque esto no cambia su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, al cual consideran como el único gobierno legítimo.
En una entrevista para Sputnik, Riabkov dijo que “hemos tenido varias oportunidades para recibir de ellos información, así como sus evaluaciones, y a un mismo tiempo hacerles saber nuestra opinión y nuestros planteamientos”.
En todo caso, estas comunicaciones no han sido frecuentes ni tampoco representan un canal paralelo de comunicación al que mantienen con el régimen de Maduro.
“No es un canal paralelo ni un diálogo permanente —en modo alguno se trata de esto— sino una comunicación puntual, esporádica, nada más, que se está plasmando en formas diversas, no necesariamente en conversaciones siquiera”, agregó.
Para Riabkov, estos contactos buscan intercambiar información sobre posiciones y planteamientos que se están explorando en la actualidad. “Al contrario, pensamos que cuantos más contactos hay, mejor para todos. Además, lo estamos haciendo en una modalidad comprensible, particularmente para el Gobierno legítimo de Maduro, y de la que, estoy seguro, también están enterados en Washington”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se juramentó como mandatario encargado del país el 23 de enero, ha reiterado en varias oportunidades que ha sostenido contactos con varios países para exponer la situación venezolana, aunque no ha dicho si alguna de ellas se realizó con funcionarios del gobierno ruso.
Recientemente, el exgobernador Henri Falcón confirmó la contratación de una firma de cabildeo para crear puentes de contacto con Estados Unidos, Rusia y otros países, con el objetivo de promover un plan de intercambio de petróleo por alimentos, y así atender la emergencia humanitaria compleja que vive el país.
Falcón dijo que espera concretar reuniones en las próximas semanas con Turquía y Rusia, aliados económicos y políticos del régimen de Maduro.
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