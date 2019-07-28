Presidente de Perú propone adelanto de elecciones generales para 2020 - Runrun

EN MEDIO DE UN DISCURSO DE 94 MINUTOS por la celebración de las Fiestas Patrias de su país, el presidente peruano Martín Vizcarra —que lleva un año y 4 meses en Palacio— propuso el adelanto de las elecciones generales para el año que viene.
De acuerdo con el diario peruano El Comercio, “este fue el hito máximo del discurso presidencial” y fue acompañado tanto de aplausos como de “gestos reprobatorios”.
“…Propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha. La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada”, anunció. Acotó que la medida reforzará los cimientos de la república, “aunque ello implique que todos nos tengamos que ir”, dijo el mandatario.
Vizcarra insistió en que Perú “reclama a gritos” un nuevo comienzo, en medio de la crisis política e institucional que se desató en la nación tras el destape de varios casos de corrupción que implicaron al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió el año pasado.
La propuesta todavía debe ser debatida y aprobada por el Congreso, conformado por una mayoría opositora fujimorista que podría rechazarla, y luego ser sometida a referéndum.
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