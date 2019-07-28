Pizarro al director de la FAO: Venezuela no siempre dependió de la importación - Runrun

LUEGO DE QUE EL DIRECTOR DE LA Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, expresara queVenezuela siempre ha dependido de las importaciones, el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, refutó estas declaraciones y recordó que “gran parte de los bienes básicos -incluidos alimentos- eran producidos” en el país.
El funcionario de la ONU había asegurado que debido a la dependencia de importación, la devaluación de la moneda y los bloqueos económicos estadounidenses, en Venezuela se había disparado el hambre.
Sin embargo, Pizarro en su cuenta de Twitter @miguel_pizarro le recordó que “Venezuela no siempre dependió de la importación, gran parte de los bienes básicos -incluidos alimentos- eran producidos aquí, incluso exportados.”
El parlamentario detalló que el modelo socialista “se encargó de destruir el sistema productivo y económico, mintiéndole por años al mundo sobre las cifras de producción”, y consideró que el hambre no se disparó por las sanciones del gobierno estadounidensesino por la destrucción de Venezuela por parte del chavismo.
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