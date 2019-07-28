Nicolás Maduro: Intención de aplicar el TIAR a Venezuela es un acto hostil a la soberanía - Runrun

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Nicolás Maduro: Intención de aplicar el TIAR a Venezuela es un acto hostil a la soberanía

Telesur28 julio, 20192min2

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Nicolás Maduro encabezó este sábado el acto de graduación de 740 nuevos oficiales de la Milicia Nacional Bolivariana en la Academia Militar del Ejército en Caracas (capital). En este marco, repudió la iniciativa de la derecha opositora, que a través de una maniobra ilegítima en la Asamblea Nacional en desacato, votó la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

“Cualquier intención de aplicar el TIAR dentro de Venezuela debe ser considerado (de acuerdo a la Constitución) como un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio, al pueblo, a la paz y al derecho internacional”, indicó el jefe de Estado.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró el pasado viernes la nulidad absoluta de la iniciativa legislativa de la derecha. “En consecuencia cualquier actuación que se realice con la finalidad de aplicar dicho tratado debe ser considerada un acto hostil a la soberanía nacional”, determinó el fallo del máximo tribunal

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