Mujica sobre Venezuela: “Es una dictadura sí” y “son ellos los que la tienen que resolver” - Runrun

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EL EXPRESIDENTE URUGUAYO José Mujica coincidió con las declaraciones del ministro de Economía de ese país, Danilo Astori, quien en el programa Fácil Desviarse, en radio Del Sol que “lo de Venezuela es una dictadura tremenda”.
Mujica afirmó a 970 Noticias, programa de Radio Universal en Uruguay, que Venezuela “es una dictadura sí, en la situación que está no hay otra cosa que dictadura, pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto, hay en Malasia donde matan 25 tipos por día y en la República Popular China, ¿qué me dicen?”.
“Si hay dictadura es muy suya y son ellos los que la tienen que resolver”, agregó el expresidente citando “al doctor Herrera”.
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