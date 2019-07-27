El diputado Richard Blanco exige el ingreso de la DEA a Venezuela - Runrun

EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Richard Blanco, exhortó a la comunidad internacional y en especial al embajador de Venezuela en Estados Unidos que exija el ingreso de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a Venezuela.
Según el parlamentario en una entrevista para Infobae, en Venezuela existen carteles de droga que impiden una salida a la crisis del país.
“Le pedimos al mundo que nos ayuden. Le hemos pedido a nuestro embajador en EEUU que les diga que nosotros necesitamos que la DEA ingrese a Venezuela para que se lleve a los sinvergüenzas, a los delincuentes, a estos narcotraficantes”, dijo Blanco.
Además, enfatizó que “no podemos seguir esperando que la gente se nos siga muriendo de hambre”, por lo que considera importante “agilizar el paso”.
“Yo creo que haciendo una autocrítica nosotros debemos agilizar el paso. Creo que ahí está la respuesta, debemos adelantar. Necesitábamos activar estos mecanismos y creo que hemos sido un poco lentos y la autocrítica no puede en ningún momento molestar absolutamente nadie”, resaltó.
La Asamblea Nacional Constituyente, de Nicolás Maduro, allanó la inmunidad parlamentaria de Richard Blanco en mayo del presente año, por lo que el diputado se fue al exilio por las trochas que se encuentran en la frontera con Colombia.
El parlamentario actualmente se encuentra en Argentina.
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