MonitorDeVíctimas | Asesinan a tres personas en medio de un cumpleaños en La Vega - Runrun

En la parroquia del oeste de Caracas ocurrieron al menos 23 homicidios entre enero y junio de 2019
@loremelendez
A JEAN CARLOS MONTERO, DE 22 AÑOS, lo mataron la noche del viernes, 19 de julio, mientras se comía un pedazo de torta en medio de un cumpleaños. Estaba en una casa de la calle Nueva China del barrio El Carmen de La Vega, al suroeste de Caracas, cuando se dirigió a las afueras de la vivienda para probar el pastel. Allí estaban unos conocidos, entre ellos, dos hombres que en la zona llamaban “El MummRa” y “El Cabezón”. Sus enemigos fueron por ellos cuando supieron que estaban en aquella fiesta.
Cuentan allegados de Montero, quien para ganarse la vida vendía caramelos y golosinas en el Metro de Caracas junto a un tío, que los disparos se hicieron desde un carro que se detuvo frente a la casa. Las ráfagas alcanzaron a “El MummRa” y a “El Cabezón”, supuestamente el objetivo de aquella emboscada. Pero también a Montero, que cayó con heridas en el pecho y en la cabeza. Los tres murieron en el sitio.
Afirmaron los parientes que en el hecho también hubo dos personas que quedaron heridas de bala y fueron llevadas a un centro hospitalario.
Montero era padre de una niña de 2 años. Vivía en Los Canjilones de La Vega, parroquia caraqueña donde han ocurrido 23 homicidios entre enero y junio de 2019. Doce de estas muertes fueron cometidas por civiles, de acuerdo con estadísticas registradas por Monitor de Víctimas.
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