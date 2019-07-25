Marruecos recibe a José Ignacio Guédez como “enviado especial” de Juan Guaidó - Runrun

EL GOBIERNO DE MARRUECOS recibió hoy oficialmente a José Ignacio Guédez, “enviado especial” de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, en su primera misión oficial en Rabat, ciudad donde se ha instalado de manera permanente.
Guédez fue hoy invitado al Ministerio de Exteriores marroquí para presentarse oficialmente en una reunión “ad hoc” con los diplomáticos acreditados en Rabat de los países del Grupo de Lima, a los que se sumaron los de España, Francia y Estados Unidos, según pudo constatar EFE.
Fuentes consultadas por EFE aseguran que Marruecos todavía no le ha dado calidad de embajador y que no lo “hará hasta que Juan Guaidó tome el poder en Caracas”.
Actualmente, en Rabat hay una embajada de Venezuela con un encargado de negocios llamado Omar Nasser Solórzano, quien podrá permanecer en el país mientras no se produzca esa toma efectiva del poder por parte de Guaidó.
“Para nosotros, ese señor no es representante de Venezuela, sino representante del régimen de Nicolás Maduro”, dijo a Efe el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita.
Según ha podido saber Efe, el encargado de negocios Solórzano tiene prohibidas todas las actividades oficiales y de representación en Marruecos, aunque continúe residiendo aquí, y el Gobierno marroquí no lo invita a ninguno de sus actos.
Mientras este encargado de negocios continúe en Rabat, José Ignacio Guédez no recibirá cartas credenciales, aclararon las fuentes marroquíes, pero podrá asistir a los actos que convoque el ministerio, como hoy mismo ha sucedido.
* Con información de EFE
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