Ortega Díaz y Bachelet se reúnen para discutir casos de violación a los DDHH - Runrun

La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz se reunió con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet para presentarle varios casos de violación a los DDHH en Venezuela.
A través de su cuenta de Twitter, Ortega expresó que la reunión se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, este miércoles 24 de julio y que los casos presentados tendrán “un alto impacto en el examen preliminar que viene desarrollando la Corte Penal Internacional”.
Igualmente el día de ayer martes, 23 de julio, la Fiscal General se reunió en la ciudad de Madrid, España, con el abogado especialista, Blas Imbroda, experto en procesos ante la CPI, “para afinar una estrategia jurídica que impulse definitivamente el inicio de una investigación formal contra la tiranía que azota a Venezuela”.
En la sesión de la Asamblea Nacional del pasado, 9 de julio, se acordó remitir el informe que presentó Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante la CPI para que se tome en cuenta en la investigación preliminar en contra del régimen de Nicolás Maduro.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvRWxsaW90QWJyYWhhbXMucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTIxNy9lbGxpb3QtYWJyYW1zLWFtZW5hemEtY29uLW51ZXZhcy1zYW5jaW9uZXMtZW4tY29udHJhLWRlLWZ1bmNpb25hcmlvcy12ZW5lem9sYW5vcy8iIHRpdGxlPSJFbGxpb3QgQWJyYW1zIGFtZW5hemEgY29uIG51ZXZhcyBzYW5jaW9uZXMgZW4gY29udHJhIGRlIGZ1bmNpb25hcmlvcyB2ZW5lem9sYW5vcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNyaXNpczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTIxNy9lbGxpb3QtYWJyYW1zLWFtZW5hemEtY29uLW51ZXZhcy1zYW5jaW9uZXMtZW4tY29udHJhLWRlLWZ1bmNpb25hcmlvcy12ZW5lem9sYW5vcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbGxpb3QgQWJyYW1zIGFtZW5hemEgY29uIG51ZXZhcyBzYW5jaW9uZXMgZW4gY29udHJhIGRlIGZ1bmNpb25hcmlvcyB2ZW5lem9sYW5vczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L0hhbWJyZVZ6bGEtMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODUyMDkvbGEtaGlzdG9yaWEtZGV0cmFzLWRlLWNhZGEtY29tZWRvci1wb3Itcm9iZXJ0by1wYXRpbm8vIiB0aXRsZT0iTGEgaGlzdG9yaWEgZGV0csOhcyBkZSBjYWRhIGNvbWVkb3IsIHBvciBSb2JlcnRvIFBhdGnDsW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DcmlzaXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NTIwOS9sYS1oaXN0b3JpYS1kZXRyYXMtZGUtY2FkYS1jb21lZG9yLXBvci1yb2JlcnRvLXBhdGluby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYSBoaXN0b3JpYSBkZXRyw6FzIGRlIGNhZGEgY29tZWRvciwgcG9yIFJvYmVydG8gUGF0acOxbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3LzEtMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MjAxL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLXZlbmV6b2xhbm8taGVyaWRvLWVuLXBlcnUtbXVyaW8tZW4tY2FyYWNhcy8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVmljdGltYXMgLyBWZW5lem9sYW5vIGhlcmlkbyBlbiBQZXLDuiBtdXJpw7MgZW4gQ2FyYWNhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJlbGxvIE1vbnRlPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MjAxL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLXZlbmV6b2xhbm8taGVyaWRvLWVuLXBlcnUtbXVyaW8tZW4tY2FyYWNhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvckRlVmljdGltYXMgLyBWZW5lem9sYW5vIGhlcmlkbyBlbiBQZXLDuiBtdXJpw7MgZW4gQ2FyYWNhczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L0VkdWFyZG8tTWFudWl0dC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MTk2L2RldGVuaWRvLWVuLWNvc3RhLXJpY2EtZXhnb2Jlcm5hZG9yLWVkdWFyZG8tbWFudWl0dC8iIHRpdGxlPSJEZXRlbmlkbyBlbiBDb3N0YSBSaWNhIGV4Z29iZXJuYWRvciBFZHVhcmRvIE1hbnVpdHQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db3N0YSBSaWNhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MTk2L2RldGVuaWRvLWVuLWNvc3RhLXJpY2EtZXhnb2Jlcm5hZG9yLWVkdWFyZG8tbWFudWl0dC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EZXRlbmlkbyBlbiBDb3N0YSBSaWNhIGV4Z29iZXJuYWRvciBFZHVhcmRvIE1hbnVpdHQ8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9hbG1hZ3Jvb2VhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUxOTMvYWxtYWdyby1leGlnZS1wZXJtaXNvLXBhcmEtcXVlLWNvbWlzaW9uLWRlLWxhLW9udS1jb25zdGF0ZS1zYWx1ZC1kZS1taWxpdGFyZXMtcHJlc29zLWVuLWxhLWRnY2ltLyIgdGl0bGU9IkFsbWFncm8gZXhpZ2UgcGVybWlzbyBwYXJhIHF1ZSBDb21pc2nDs24gZGUgbGEgT05VIGNvbnN0YXRlIHNhbHVkIGRlIG1pbGl0YXJlcyBwcmVzb3MgZW4gbGEgRGdjaW0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hbG1hZ3JvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MTkzL2FsbWFncm8tZXhpZ2UtcGVybWlzby1wYXJhLXF1ZS1jb21pc2lvbi1kZS1sYS1vbnUtY29uc3RhdGUtc2FsdWQtZGUtbWlsaXRhcmVzLXByZXNvcy1lbi1sYS1kZ2NpbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BbG1hZ3JvIGV4aWdlIHBlcm1pc28gcGFyYSBxdWUgQ29taXNpw7NuIGRlIGxhIE9OVSBjb25zdGF0ZSBzYWx1ZCBkZSBtaWxpdGFyZXMgcHJlc29zIGVuIGxhIERnY2ltPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
35
Enviar Comentarios