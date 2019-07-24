Cristopher Figuera pide perdón por abusos del gobierno y niega haber ordenado "directamente" torturas - Runrun

MANUEL RICARDO CRISTOPHER FIGUERA, EXDIRECTOR del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pidió desde Estados Unidos, adonde llegó en junio, perdón por los abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como “una empresa criminal”.
“Habiendo trabajado directamente con Maduro y después de decirle acerca de toda la corrupción que yo vi, me di cuenta de que hay demasiada ambición de poder”, declaró Cristopher Figuera en una entrevista concedida a la cadena PBS de televisión.
En la entrevista, denunció que Maduro y su familia “usan la plataforma del Estado, usan el Banco Central de Venezuela para sacar oro del país”.
“Yo llamo a este sistema de Gobierno una empresa criminal (…) Todos contribuyen a la corrupción. Todos son cómplices. Y yo también he pedido perdón porque tengo alguna responsabilidad, yo fui parte de ese régimen”, añadió.
Con respecto a las denuncias de violaciones de derechos humanos que pesan sobre los cuerpos policiales del país, entre los que está el Sebin, señaló:
“Yo cargo con esa cruz, porque hay mucha gente que ha sufrido a manos de gente de esa institución (…) No me gusta hablar del tema de la tortura porque pienso que es grotesco. Hemos visto películas. Leemos libros acerca de lo que hace la gente cuando tienen un prisionero”.
En este sentido, dijo sentir “remordimientos”: “He pedido perdón de la gente porque fui parte de esas estructuras que apoyan a Maduro, aunque yo no ordené directamente la tortura ni torturé a alguien”.
Por otro lado, el exdirector del Sebin refirió que el movimiento del pasado 30 de abril fracasó “debido a las ambiciones excesivas de Maikel Moreno. Él quería ser presidente. Pero ese no era el plan”.
“Lo que se proponía era deponer a Maduro y designar un nuevo consejo electoral nacional, llamar a elecciones y tratar de reorganizar el Estado y las instituciones”, sumó.
Con información de EFE
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