Presidente de Consecomercio advirtió que caída actual del PIB es de 79% - Runrun

CONSECOMERCIO ESTIMÓ QUE LA CAÍDA DEL Producto Interno Bruto (PIB), que se registra actualmente en el país, es de 79%. Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, agregó que la inflación acumulada es mayor a 1.000%.
Ante esto, indicó que “es urgente abrirnos a capital internacional. Más empleo productivo, rescatar calidad de ingreso del trabajador, mejorar la infraestructura para el comercio, más productos accesibles y disponibles en todo el país”.
Capozzolo aseguró que la calificación de estado petrolero “murió” para Venezuela.
“Pdvsa está produciendo cifras muy modestas, apenas 700 mil barriles de crudo por día, por lo cual nuestra economía no depende únicamente de las actividades que desarrolla Pdvsa. El tema es que el ejecutivo está aumentando la carga y la presión fiscal al punto de que ahora se pretende vivir de la gente y no de actividades productivas”, indicó.
“El impuesto al patrimonio, el cobro de tributos municipales en Petros una criptomoneda que no existe”, expresó. El aumento de las cuotas de apertura de nuevas empresas ante el Saren (registros y notarías) “son elementos que asfixian al sector privado y a la economía en general”.
“Los controles y las restricciones son muy nocivos”, aseveró el dirigente empresarial en rueda de prensa.
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