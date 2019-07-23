EE.UU. advirtió a Maduro que su salida del poder debe ser en un “corto plazo” - Runrun

EL ENCARGADO DE LATINOAMERICA en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) comunicó al entorno de Nicolás Maduro que tiene un plazo corto plazo para abandonar el poder o de lo contrario tendrá que enfrentar a la justicia internacional y nuevas sanciones.
El funcionario estadounidense aseveró en entrevista a EFE que “es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida (a Maduro) en un tiempo definido. Y si no la toma, las medidas se van a endurecer mucho, mucho más”.
A su juicio, la comunidad debe ejercer mucha más presión al régimen de Nicolás Maduro y los funcionarios de su cúpula para lograr una transición política en la nación caribeña.
“Ese plazo es inmediato y ya lo hemos comunicado indirectamente a Maduro, con personas en quien él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo”, añadió el asesor del presidente estadounidense.
Las aseveraciones del funcionario norteamericano se conocen luego de que en segunda discusión la Asamblea Nacional (AN) aprobara la Ley de Reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
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