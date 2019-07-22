Ingeniero José Aguilar: Corpoelec viola límites de transmisión y expone al país a un apagón permanente - Runrun

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Ingeniero José Aguilar: Corpoelec viola límites de transmisión y expone al país a un apagón permanente

El Pitazo22 julio, 20192min3

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EL EXPERTO ELÉCTRICO INTERNACIONAL, JOSÉ AGUILAR, informó a El Pitazo que Corpoelec viola los límites de transmisión a través de las líneas que salen del Guri, lo que expone al sistema eléctrico nacional a que ocurra un apagón como el que se registra en el país desde las 4:40 pm de este 22 de julio.

Señala Aguilar que, de acuerdo con la información que ha recibido de fuentes de la industria eléctrica, desde el Guri se están enviando al país cerca de 7.000 Mw, cuando no se deberían transmitir más de 6.000 Mw. “No significa que la violación del límite de transmisión genere el apagón, pero como el sistema está debilitado, cualquier falla puede provocar un evento como este”. 

El ingeniero resalta que el problema básico se encuentra en la generación termoeléctrica, pues se necesita la potencia de las plantas que funcionan con combustibles para evitar que se superen los límites de transmisión desde el Guri. 

Más información en El Pitazo.

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