Caso Orlando Figuera: TSJ declara procedente solicitar extradición de Enzo Franchini - Runrun

LA SALA DE CASACIÓN PENAL declaró procedente la solicitud de extradición a España del ciudadano Enzo Franchini Oliveros, para ser sometido a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de instigación pública y homicidio intencional calificado, en su orden, previstos y sancionados en los artículos 283 y 406 numeral 1 del Código Penal.
Enzo Franchini es acusado por los hechos del pasado 20 de mayo, en donde en plena vía pública, golpeó, apuñaló, roció gasolina y prendió fuego al ciudadano Orlando Figuera, quien falleció una semana después como consecuencia de las heridas.
Agrega la decisión del Alto Tribunal venezolano que Franchini Oliveros será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión de los delitos mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
*Con información del TSJ
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